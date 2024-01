Market mover: l’agenda macro di mercoledì 24 gennaio 2024

Tra i market mover in agenda oggi mercoledì 24 gennaio 2024 spiccano i Pmi per le principali economie della zona euro. Nel corso della mattinata è attesa la lettura preliminare del dato di gennaio dell’indice Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania e della ziona euro nel complesso. Nel pomeriggio gli stessi dati verranno diffusi negli Stati Uniti. Da segnarsi in agenda anche la riunione della banca centrale canadese che si esprimerà sui tassi (attesi fermi al 5%).