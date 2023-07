Borse europee, partenza mista. Oggi in agenda lo Zew

Partenza mista per le principali Borse europee. La seconda seduta della settimana parte all’insegna dell’incertezza, con il Dax che sale dello 0,46%, mentre il FTSE 100 e il Cac40 che mostrano rispettivamente un lieve calo dello 0,03% e una crescita dello 0,45 per cento.

A livello macro, sotto la lente il dato sull’inflazione tedesca. Nella lettura finale dei prezzi al consumo di giugno è stato confermato l’aumento registrato nella lettura precedente. Si attendono in giornata la produzione industriale in Italia e l’indice Zew per il mese di luglio.