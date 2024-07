Piazza Affari apre positiva, focus su trimestrali e post Biden

Acquisti in avvio sulle borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,4% a 34.350 punti. Tra le big di Piazza Affari avanzano soprattutto A2a (+2,5%), Nexi (+1,4%), Bper (+1,4%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,3%), nessun titolo in ribasso.

Nella settimana che prende il via oggi, il focus si concentrerà soprattutto sulle trimestrali e sulla situazione politica negli Usa, dopo il ritiro dalla corsa presidenziale di Joe Biden in favore della sua vice Kamala Harris.

Sul fronte corporate, riflettori puntati soprattutto sulle big statunitensi Tesla e Alphabet, oltre al gigante del lusso Lvmh e le banche europee BNP, Deutsche Bank, Unicredit e Santander.

Dall’agenda macro, attenzione agli indici Pmi in uscita mercoledì, il Pil americano del secondo trimestre (giovedì) e l’indice dei prezzi Usa core Pce (venerdì), che potrebbe rafforzare le ragioni per un taglio dei tassi a settembre da parte della Fed.

Movimenti contenuti sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund poco sopra i 130 bp, il decennale italiano al 3,76% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scambia in lieve rialzo a 83 dollari al barile, mentre l’oro viaggia poco sopra i 2.400 dollari l’oncia dopo i massimi storici della scorsa ottava.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,088 mentre il dollaro/yen è sceso a 156,5.