Warren Buffett riduce quota in Bank of America. Ma la sua Berkshire Hathaway rimane tra maggiori azionisti del colosso

In data 19 luglio 2024, Warren Buffett ha sforbiciato la partecipazione detenuta dalla sua holding Berkshire Hathaway in Bank of America del 3,28%, smobilizzando 33.890.927 azioni al prezzo di $43,56 ciascuna.

A seguito della riduzione della quota nel colosso americano, Berkshire Hathaway detiene tuttora un numero significativo di azioni in Bank of America, pari a 998.961.079 unità, per un valore di $42 miliardi, fattore che rende ancora la holding tra i maggiori azionisti del gigante di Wall Street. Lo smobilizzo è avvenuto per un valore totale di $1,5 miliardi.