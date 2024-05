Piazza Affari apre in rialzo con l’Europa, oggi job report Usa

Avvio sopra la parità per le borse europee, nel giorno dei dati americani sul mercato del lavoro. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,4% in area 33.870 punti, con Interpump (+1,2%) e Brunello Cucinelli (+1%) tra le migliori mentre arretrano Iveco Group (-1,2%) e Terna (-0,7%).

Focus di giornata sul job report in uscita alle 14:30 ore italiane, da cui si prevedono 240.000 nuovi occupati nel settore non agricolo e un tasso di disoccupazione stabile al 3,8%. In programma anche l’indice Ism Servizi e i numeri sulla disoccupazione in Italia e nella zona euro.

In settimana la Fed ha confermato i tassi e ha escluso altri aumenti, ma ha chiarito che in mancanza di progressi sull’inflazione il costo del denaro verrà mantenuto su livelli restrittivi.

Apple ha registrato un rialzo del 7% nel mercato after hours, grazie soprattutto all’annuncio di un piano di buyback da 110 miliardi di dollari, il più grande della sua storia. I risultati del secondo trimestre fiscale hanno battuto le modeste attese in termini di ricavi e utili, anche se le vendite di iPhone hanno subito una flessione del 10%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce leggermente a 130 punti base, con il decennale italiano al 3,83% e il Bund al 2,53%, aspettando stasera il giudizio di Fitch sul rating dell’Italia (attualmente a “BBB” con outlook stabile).

Tra le materie prime, il petrolio Brent si muove intoro a 84 dollari al barile mentre l’oro si mantiene in area 2.300 dollari l’oncia.

Sul Forex il cambio euro/dollaro scambia poco sopra quota 1,07 e il dollaro/yen si è ridimensionato a 153,3. La valuta giapponese si è allontanata dai minimi degli ultimi 34 anni rispetto al biglietto verde, dopo il sospetto intervento delle autorità giapponesi per sostenere la valuta locale.