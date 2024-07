Pil Francia supera le aspettative nel secondo trimestre

La crescita economica (Pil) della Francia è stata più forte del previsto nel secondo trimestre, un segno di resilienza prima del tumulto politico innescato dalle elezioni anticipate del Presidente Emmanuel Macron.

Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% nei tre mesi fino a giugno, mantenendo lo stesso ritmo del primo trimestre, che è stato rivisto al rialzo da +0,2%, ha dichiarato l’agenzia di statistica Insee. Gli economisti intervistati da Bloomberg avevano previsto un’espansione dello 0,2%.

Il dato relativo alla seconda economia più grande dell’area euro fornisce una certa rassicurazione in vista dei dati sull’intera regione previsti in giornata, che dovrebbero mostrare una leggera decelerazione della crescita, con un rallentamento in Italia, Spagna e Germania.