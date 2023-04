Piazza Affari apre in negativo, Ftse Mib a -0,5%

Avvio debole per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,5% in area 27.100 punti. Tra le big arretrano soprattutto Moncler (-2%), Unicredit (-1,7%) e Ferrari (-1,4%) mentre resistono sopra la parità Tenaris (+0,7%), Enel (+0,7%) ed Erg (+0,5%).

Il tutto dopo la chiusura in rosso di Wall Street e la mattinata contrastata delle piazze asiatiche. Ieri sera a mercati chiusi sono state pubblicate le trimestrali, migliori delle attese, di Alphabet e Microsoft. Oggi i riflettori sono puntati soprattutto su Boeing e Meta.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sulla fiducia dei consumatori in Francia e Germania, entrambi in miglioramento, mentre nel pomeriggio si attendono gli ordinativi di beni durevoli e le scorte di greggio statunitensi.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund supera i 190 bp, con il decennale italiano al 4,25%. L’euro/dollaro resta sopra quota 1,1 mentre il petrolio (Brent) rimane sotto gli 81 dollari al barile.