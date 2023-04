Danone alza previsioni di crescita grazie alla resilienza della domanda

Il produttore francese di yogurt Danone ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita delle vendite, grazie alla resilienza della domanda dei consumatori nonostante il significativo aumento dei prezzi.

Ieri l’azienda ha annunciato che le vendite comparabili dovrebbero crescere dal 4% al 6% quest’anno, alzando entrambe le estremità della forchetta di 1 punto percentuale.

Nel primo trimestre, i ricavi a parità di perimetro sono aumentati dell’11%, il tasso di crescita più rapido in oltre un decennio e superiore alle stime degli analisti. La domanda dei consumatori è stata per lo più resiliente di fronte ai maggiori aumenti dei prezzi in decenni.

Anche Nestlé e Coca-Cola hanno recentemente registrato vendite più forti del previsto, mentre PepsiCo e Procter & Gamble hanno alzato le loro previsioni di ricavi.

L’incremento delle vendite è stato attribuito quasi interamente a prezzi più elevati per prodotti per neonati e latte di soia. La divisione Danone Cina, Asia settentrionale e Oceania ha guidato la crescita con un aumento delle vendite del 16%.

Questi risultati positivi dimostrano la capacità dell’azienda di adattarsi alle sfide del mercato e di sfruttare le opportunità offerte dalla resilienza della domanda dei consumatori.