Piazza Affari apre flat, in calo Nexi

Poco mossi in avvio i listini del Vecchio Continente, all’indomani della Bce. A Piazza Affari, Ftse Mib sostanzialmente piatto (+0,05%) in area 33.470 punti, con Amplifon (+0,7%), Eni (+0,6%) e Campari (+0,6%) in luce, mentre arretra soprattutto Nexi (-2,4%).

Ieri la Bce ha tagliato di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi, al 3,5%, ma Christine Lagarde ha affermato che l’inflazione domestica è ancora troppo elevata, a causa delle pressioni sui salari, ribadendo che l’approccio resta guidato dai dati e che non esiste un percorso predeterminato per i tassi di interesse.

Dagli Usa sono giunti i dati sui prezzi alla produzione, in lieve aumento su base mensile con una revisione al ribasso del dato precedente. L’attenzione è rivolta al meeting della Fed della prossima settimana, che taglierà i tassi per la prima volta dopo il ciclo restrittivo avviato nel 2022.

In giornata sono attesi i dati dell’Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori statunitensi, con focus sulle aspettative di inflazione, oltre alla produzione industriale dell’eurozona.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 138 punti base, con il decennale italiano in diminuzione al 3,51% e il benchmark tedesco al 2,13%.

Tra le materie prime, il petrolio resta intonato al rialzo con il Brent a 72,4 dollari al barile, in scia alle interruzioni delle attività per la tempesta nel Golfo del Messico, che ha messo in secondo piano le previsioni dell’IEA sulla domanda in rallentamento. L’oro aggiorna i massimi storici e sale a 2.567 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,107 e dollaro/yen in discesa a 141, con focus anche sulla riunione della BoJ della settimana prossima, anche se è improbabile un aumento dei tassi.