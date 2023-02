Piazza Affari apre ancora sopra la parità, focus su dati macro e banche centrali

Avvio leggermente positivo per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,6% a 26.750 punti.

Acquisti soprattutto su Intesa (+2,2%), Amplifon (+1,8%), Bper (+1,6%) e Unipol (+1,5%). Deboli invece Eni (-0,1%) ed Enel (-0,1%), invariati Ferrari e Leonardo.

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 191 punti base. Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,087 mentre fra le materie prime il petrolio scambia in lieve rialzo con il Brent a 85,6 dollari al barile.

Dall’agenda macro sono in arrivo oggi gli indici Pmi manifatturieri e i dati sull’inflazione dell’eurozona, oltre ai dati ADP statunitensi sul mercato del lavoro nel settore privato. Questa sera, riflettori puntati sulla Fed che ridurrà il ritmo di rialzo dei tassi a 25 punti base, con l’attenzione puntata sui toni in merito alle prossime mosse dell’istituto. Focus anche sulle trimestrali, con i conti di Meta in uscita a mercati chiusi.

Domani invece si riuniranno la Bce e la Bank of England, che alzeranno ancora il costo del denaro dello 0,5%.