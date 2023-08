Piazza Affari ancora tonica (+1,2%), accelera Wall Street

Altra giornata positiva per Piazza Affari e le borse europee, con il Ftse Mib di Milano che chiude in rialzo dell’1,2% a 28.889 punti. Acquisti in particolare su Erg (+2,5%), Stm (+2,1%) e Unicredit (+1,9%) mentre Nexi cede lo 0,6%.

A Wall Street, hanno accelerato al rialzo S&P 500 (+1%) e Nasdaq (+1,6%), dopo i dati macro odierni. Le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono scese più del previsto a 8,83 milioni, minimo da oltre due anni, segnalando un riequilibrio nel mercato che dovrebbe allentare le pressioni sui prezzi. Inoltre, la fiducia dei consumatori americani è calata più del previsto in un contesto economico incerto e tra le persistenti preoccupazioni legate all’inflazione.

I mercati valutano dunque come meno probabile un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre, in attesa del job report di venerdì. Da monitorare anche i dati di giovedì sull’inflazione dell’eurozona, da leggere in chiave Bce.

Sul Forex, l’euro/dollaro risale a 1,085 mentre il dollaro/yen oscilla intorno a quota 146. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si conferma sopra gli 84 dollari al barile, mentre il gas naturale in Europa cede l’8% a 35 €/Mwh, dopo il balzo di ieri, a causa della domanda debole che controbilancia i timori per gli scioperi annunciati in Australia. Balzo del Bitcoin (+5%) dopo che Grayscale ha ottenuto il via libera ad un ETF sulla criptovaluta negli Usa.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a meno di 164 bp, con il decennale italiano al 4,14%.