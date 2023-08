Grayscale ottiene via libera a ETF Bitcoin negli Usa

Grayscale Investments ha ottenuto il supporto di un tribunale federale per lanciare il primo Exchange-Traded Fund (ETF) su Bitcoin negli Stati Uniti.

Una sezione d’appello di tre giudici a Washington ha rovesciato martedì una decisione della SEC che aveva deciso di bloccare l’ETF. “Il rifiuto della proposta di Grayscale era arbitrario e capriccioso perché la Commissione non ha spiegato il suo diverso trattamento di prodotti simili”, ha scritto il giudice Neomi Rao.

Grayscale “ha presentato prove sostanziali” che il suo prodotto era simile agli ETF sui future di Bitcoin approvati dalla SEC. Gli attivi sottostanti di entrambi i tipi di prodotti sono strettamente correlati e gli accordi di condivisione della sorveglianza con il Chicago Mercantile Exchange sono “identici”.

Grayscale sostiene che la conversione in un ETF le consentirebbe di sbloccare circa $5,7 miliardi in valore dal trust da $16,2 miliardi, rendendo più facile creare e riscattare quote.

Il Bitcoin guadagna quasi il 5% a 27.367 dollari.