Piazza Affari (-1,4%) in coda all’Europa

Chiusura in calo per le borse europee, che hanno perso smalto nel corso della seduta, mentre riprende il sell-off sull’obbligazionario. A Piazza Affari il Ftse Mib termina in calo dell’1,4% a 27.849 punti, con vendite soprattutto su Saipem (-3,7%), Tenaris (-3,4%), Erg (-3,1%) e Unicredit (-3%) mentre avanzano Mps (+1,6%) e Ferrari (+1,1%).

Positiva Wall Street, dopo l’accordo per evitare lo shutdown governativo. Riflettori puntati su un intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ad una tavola rotonda insieme al presidente della Fed di Filadelfia, Patrick Harker.

In attesa del job report in uscita questo venerdì, oggi sono stati diffusi i dati sull’Ism manifatturiero (49 punti), che mostra la minor contrazione da quasi un anno, indicando che il deterioramento dell’attività si sta riducendo.

Oggi nell’eurozona sono stati pubblicati anche gli indici Pmi manifatturieri, che continuano a mostrare una debolezza della produzione, e il report sulla disoccupazione, sui minimi al 6,4%.

Sotto pressione l’obbligazionario, con i Treasury decennali al 4,68%. Lo spread Btp-Bund si riduce sensibilmente a 188 bp, ma il Btp risale al 4,8%.

Tra le materie prime il Brent scende sotto i 91 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si indebolisce a quota 1,05.