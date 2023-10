Ceo Micorosoft: IA può consolidare primato di Google nella ricerca

Nel suo intervento al processo antitrust di Google, Satya Nadella, Ceo di Microsoft, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale possa rafforzare la posizione dominante di Google nel mercato dei motori di ricerca. Questo è avvenuto dopo che Microsoft ha lanciato il suo nuovo motore di ricerca basato sull’IA, Bing, a febbraio, anticipando Google.

Nadella aveva presentato l’innovativa tecnologia come una strategia per riportare Bing in gioco e mettere in difficoltà Google. Tuttavia, ha ora rivelato che Google potrebbe ampliare il suo vantaggio attuale sfruttando i massicci guadagni ricavati dalla ricerca per acquistare diritti esclusivi su contenuti che potrebbero migliorare ulteriormente la sua IA rispetto ai concorrenti.

Il CEO di Microsoft non ha lasciato dubbi sulla sua percezione della dominanza di Google. “Ti svegli al mattino, ti lavi i denti e fai una ricerca su Google”, ha detto.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha accusato la divisione di ricerca di Alphabet di mantenere illegalmente un monopolio, pagando 10 miliardi di dollari all’anno a rivali, produttori di smartphone e operatori di rete per fare del suo motore di ricerca l’opzione predefinita su dispositivi mobili e browser web. Google ha negato le accuse.

Per supportare la sua accusa, il Dipartimento di Giustizia spera di utilizzare le testimonianze di Nadella e di altri dirigenti di Microsoft per dimostrare come anche una società della sua dimensione e risorse non sia riuscita a scalfire l’egemonia di Google nel mercato della ricerca.