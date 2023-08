Piazza Affari (-0,4%) maglia nera in Europa

Piazza Affari chiude in controtendenza rispetto alle altre borse europee, positive, con il Ftse Mib in flessione dello 0,4% a 28.586 punti. Vendite su Interpump (-4,7%) dopo i conti, ma anche su Diasorin (-2,7%) e Stm (-2,5%). In spolvero Leonardo (+2,9%), Mps (+2,8%) grazie alla trimestrale sopra le attese e Tenaris (+2,2%).

A Wall Street l’S&P500 avanza dello 0,5% e il Nasdaq dello 0,7% dopo i cali delle ultime sedute e i dati di oggi sul mercato del lavoro, con Amazon ed Apple rispettivamente a +11% e -3% dopo i conti.

Il job report ha evidenziato la creazione di 187.000 impieghi nel settore non agricolo, meno dei 200 mila attesi. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% e i salari medi orari sono cresciuti del 4,4% su base annua, più delle stime e in linea con giugno. Dati che non rafforzano la tesi di ulteriori rialzi dei tassi ma nemmeno sciolgono i dubbi della Fed sulle prossime mosse di politica monetaria.

La produzione industriale dell’Italia è aumentata a sorpresa dello 0,5% mensile a giugno mentre le vendite al dettaglio dell’eurozona sono scese inaspettatamente dello 0,3%.

Sul Forex, l’euro/dollaro si rafforza a 1,103 e il dollaro/yen scivola sotto quota 142. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si avvicina a 86 dollari al barile, dopo che l’OPEC+ ha deciso di mantenere inalterata la politica di produzione, all’indomani dell’estensione dei tagli di Arabia Saudita e Russia.

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury si riducono, con il decennale al 4,09% e il biennale al 4,81%, dopo i dati sul mercato del lavoro. In calo anche il Btp decennale al 4,21%, mentre lo spread Btp-Bund si attesta a circa 165 bp.

Per quanto riguarda la prossima settimana, focus sui dati americani relativi ai prezzi al consumo e alla produzione, in programma rispettivamente giovedì e venerdì.