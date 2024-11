Piazza Affari -0,2%, focus su dati Usa prima del Thanksgiving

Seduta perlopiù negativa per le borse europee. A Piazza Affari, Ftse Mib in calo dello 0,3% a 33.089 punti, con Stm (-2,3%) e Generali (-2,2%) fra le peggiori, mentre Mps (+3,15%), Pirelli (+1,85%) e Campari (+1,8%) chiudono in vetta.

Per quanto riguarda i dati macro, il Pce core Usa ha confermato un’accelerazione al 2,8%, confermando i dubbi della Fed sulla lotta all’inflazione. La seconda lettura sul Pil mostra una solida crescita, a sua volta pari al 2,8% mentre le richieste continue di sussidi di disoccupazione sono salite ai massimi dal 2021, segnalando un certo allentamento nel mercato del lavoro in attesa dei dati di venerdì prossimo.

Domani Wall Street sarà ferma per il Giorno del Ringraziamento e venerdì chiuderà anticipatamente. In Europa si attendono invece i dati sui prezzi al consumo in programma venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 124 punti base, con il decennale italiano al 3,41% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Fra le materie prime il petrolio Brent rimane sostanzialmente stabile a 72,3 dollari al barile, dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano e il calo delle scorte di greggio Usa (-1,8 milioni). Oro in aumento a 2.641 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale a 1,056 mentre il dollaro/yen scende a 151,2. Fra le criptovalute il Bitcoin si riporta a 95.800 dollari.