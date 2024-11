Apertura stabile a Wall Street in attesa dell’indice Pce

Wall Street ha aperto la sessione odierna senza grandi oscillazioni, in una giornata segnata dalla divulgazione di una serie di dati macroeconomici rilevanti. Gli investitori sono particolarmente concentrati sull’attesissimo indice Pce, l’indicatore sull’inflazione che la Federal Reserve preferisce monitorare, previsto per le 16:00 ora italiana. Questo dato è cruciale per comprendere le future mosse della Fed in materia di politica monetaria.

Con il Giorno del Ringraziamento all’orizzonte, i mercati finanziari negli Stati Uniti saranno chiusi domani e riapriranno venerdì per una sessione ridotta. Questo periodo festivo tradizionalmente porta a una diminuzione del volume degli scambi, influenzando la volatilità del mercato.

Nei primi minuti di contrattazioni odierne, il Dow Jones ha guadagnato 27,85 punti, pari a un incremento dello 0,06%, mentre lo S&P 500 ha registrato una perdita di 9,62 punti, scendendo dello 0,16%. Il Nasdaq ha subito un calo di 57,17 punti, equivalente a una diminuzione dello 0,30%. Nel frattempo il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha mostrato un leggero aumento dello 0,09%, attestandosi a 68,83 dollari al barile. Questo incremento marginale riflette le dinamiche internazionali dell’offerta e della domanda di greggio.