Amplifon, utile netto in crescita (+13%) a €179 mln nel 2022. Dividendo a 0,29 euro

Amplifon ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi in crescita dell’8,8% a 2,12 miliardi, superando per la prima volta la soglia dei 2 miliardi di euro.

In crescita del 13,1% a 179 milioni di euro anche l’utile netto e dell’11,5% a 29 centesimi per azione il dividendo proposto per il 2023.

“Nel 2022 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, registrando un aumento di tutti i principali indicatori economici e raggiungendo livelli record in termini di ricavi, Ebitda e utile netto – afferma il Ceo, Enrico Vita. Per la prima volta in 72 anni abbiamo superato i 2 miliardi di euro di ricavi e i 500 milioni di euro di Ebitda, con un risultato netto in crescita a due cifre e un conseguente incremento della proposta di dividendo.

In calo il debito da 871 a 830 milioni di euro, mentre negli ultimi 5 mesi dell’anno Amplifon ha accelerato sul fronte delle acquisizioni in Nord America, Europa e Cina, rilevando 150 negozi per 75 milioni di investimenti, superando la soglia dei 9.300 punti vendita in totale nel mondo.

Tornando sui conti, la società di Piazza Affari ha registrato una crescita del 8,8% del margine operativo lordo (escluse le componenti non ricorrenti) a 525,29 milioni di euro e un utile per azione adjusted dello 0,97 euro.

Nel quarto trimestre 2022 il fatturato di Amplifon è salito da 568,2 milioni a 579,43 milioni di euro (+2%), mentre l’utile netto è aumentato a 63,04 milioni.

Per quanto riguarda l’outlook per il 2023, il ceo Enrico Vita ha commentato: “siamo soddisfatti del buon avvio del 2023, oltre che dell’accelerazione delle acquisizioni bolt-on da ottobre a oggi, e restiamo molto positivi sulle nostre prospettive di crescita sostenibile di ricavi e profittabilità nel medio periodo”. La società ha indicato di aver registrato una solida crescita dei ricavi nei primi due mesi dell’anno corrente. “L’andamento del mercato nei prossimi mesi sarà fondamentale per consolidare questo trend e accrescere la visibilità sull’intero anno” ha aggiunto Vita.