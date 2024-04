Piaggio, Michele Colaninno è il nuovo AD

Il produttore italiano di veicoli Piaggio, quotato su Euronext Milan, ha visto recentemente importanti cambiamenti all’interno del suo Consiglio di Amministrazione. In una mossa che segna una nuova era per l’azienda, Matteo Colaninno è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Michele Colaninno è stato designato come Amministratore Delegato. Queste nomine rappresentano un significativo rinnovamento dei vertici aziendali e riflettono l’importanza della continuità familiare nella gestione dell’azienda.

Il Consiglio ha introdotto Alessandro Lai nel ruolo di Lead Independent Director, rafforzando ulteriormente la struttura di governance dell’azienda con un focus particolare sull’indipendenza e la trasparenza. Parallelamente a questi cambiamenti nella leadership, il Consiglio di Amministrazione ha anche dato il via a un ambizioso programma di acquisto di azioni proprie.

Questo programma prevede l’acquisto di un massimo di 14.354.000 azioni ordinarie Piaggio, prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo di 41.500.000 euro. Al momento dell’annuncio, la Società aveva già 426.161 azioni proprie in portafoglio, corrispondenti allo 0,12% del capitale sociale.