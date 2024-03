Piaggio Fast Foward presenta kilo™, il robot dotato di tecnologia smart following

Piaggio Fast Forward (PFF) presenta kilo™, il rivoluzionario robot dotato di tecnologia smart following. Svelato in anteprima mondiale al Modex, la principale fiera americana nel settore del supply chain

in corso in questi giorni ad Atlanta (Georgia, USA), kilo™ è un pianale robotizzato hand free con una capacità di carico fino a 130kg.

Grazie all’innovativo pacchetto di sensori e agli imaging radar 4D

sviluppati da PFF di cui è dotato, kilo™ è in grado di seguire l’operatore, muoversi in autonomia e percorrere oltre 100 tracciati memorizzati.