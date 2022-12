P&G Sgr lancia un fondo alternativo per cogliere un’opportunità nel settore dei CLO europei

P&G Sgr, boutique italiana di gestione del risparmio, lancia il fondo chiuso “Zoo5”, che segue una nuova strategia per cogliere una specifica opportunità di alpha sul mercato dei CLO (Collateralized Loan Obligation), che rappresentano operazioni di cartolarizzazione pubbliche aventi come sottostanti prestiti verso aziende medio-grandi con elevati livelli di debito.

In particolare, il fondo investe in titoli CLO europei con rating tripla A, strumenti che attualmente offrono rendimenti consistenti, pari in media al tasso Euribor più circa 200 punti base (per un totale di circa 4,5%-5%) a fronte di un’elevata liquidità e di rischi contenuti.

Possibile secondo cloding a gennaio 2023

P&G Sgr ha appositamente creato un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) chiuso e riservato di diritto italiano, che ha già chiuso il primo periodo di sottoscrizione e costruirà un portafoglio di CLO pari a circa 60 milioni di euro. Qualora le condizioni di mercato rimanessero immutate, il fondo potrebbe fare un secondo closing a gennaio 2023, per portare il portafoglio target a 100 milioni di euro.

Il fondo fa ricorso alla leva finanziaria per ottimizzare i rendimenti, utilizzando in particolare lo strumento dei REPO (o “pronti contro termine”), abbinato a un costante controllo e gestione dei rischi allo scopo di preservare il capitale impiegato e di valorizzare l’asimmetria di mercato nella valutazione di questi strumenti. Grazie a questo processo, Zoo5 punta a ottenere un rendimento a doppia cifra nei 5 anni di durata prevista.

La serie degli “Zoo”

Il nuovo fondo rientra nella serie degli “Zoo”, una famiglia di veicoli di finanza strutturata lanciati da P&G Sgr a partire dai primi anni 2000.

“Zoo5 nasce con l’obiettivo di sfruttare un momento di mercato favorevole per l’asset class dei CLO, che presentano, nella parte senior della struttura di capitale, un profilo di rendimento molto più che remunerativo rispetto al rischio modesto degli strumenti, nella convinzione di poter generare un significativo alpha per i nostri investitori, amplificato dall’effetto leva. Si tratta di un’idea semplice, ma che per un’implementazione efficace richiede agilità e competenze tecniche sofisticate, tipiche di una boutique come la nostra. Si può dire che Zoo5 sia rappresentativo della cifra stilistica di P&G Sgr: la capacità di generare soluzioni ad alto tasso tecnico in grado di offrire rendimenti elevati, anche in contesti di mercato incerti”, ha commentato Fabiana Gambarota, managing director di P&G Sgr.