Petrolio: Wti sempre più giù dopo decisione Opec+ su produzione giugno

Petrolio sempre più giù in avvio d’ottava in scia alla decisione dell’Opec+ che ha concordato il rialzo della produzione per il secondo mese consecutivo. Poco prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa, il Wti cede circa il 3% e viaggia sotto i 57 dollari al barile, mentre il Brent indietreggia del 2,9% e viaggia sotto la soglia dei 60 dollari.

Gli otto Paesi produttori del Cartello hanno annunciato sabato lo scorso la decisione di aumentare a giugno la produzione di altri 411mila barili al giorno a giugno 2025. “Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman riaffermano l’impegno per la stabilità del mercato sulla base degli attuali fondamentali del mercato petrolifero e rivedono al rialzo la produzione”, si legge in un comunicato.