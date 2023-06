Le scorte settimanali di petrolio greggio negli Usa sono diminuite di 452 mila barili, a fronte dell’aumento di 350 migliaia atteso dagli analisti.

Forte incremento per le riserve di benzina (+2,7 milioni, contro +0,4 previsti) e per lo stock di prodotti distillati (+5,1 milioni vs +0,9 attesi)