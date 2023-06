Bank of Canada: alza a sorpresa tassi al 4,75%

La Bank of Canada ha alzato il tasso di riferimento al 4,75%, dal precedente 4,5%. La decisione della banca centrale canadese ha sorpreso gli analisti, che si aspettavano un costo del denaro stabile.

L’inflazione sottostante rimane ostinatamente elevata e la crescita annua dei prezzi al consumo ha accelerato al 4,4% ad aprile, registrando il primo aumento in 10 mesi. L’economia canadese è stata più forte del previsto nel primo trimestre del 2023, con una crescita del Pil del 3,1%. Nel complesso, l’eccesso di domanda nell’economia sembra essere più persistente del previsto.

La Banca continua a prevedere che i prezzi al consumo si riducano a circa il 3% in estate, ma con le misure trimestrali dell’inflazione core che si aggirano nell’intervallo 3,5-4% per diversi mesi e il persistere di un eccesso di domanda, sono aumentate le preoccupazioni che l’inflazione possa rimanere materialmente bloccata al di sopra dell’obiettivo del 2%.

L’istituto ha anche reso noto che proseguirà il “quantitative tightening”, che sta integrando l’orientamento restrittivo della politica monetaria e normalizzando il bilancio della Banca.

Il Consiglio direttivo continuerà a valutare la dinamica dell’inflazione core e le prospettive dell’inflazione al consumo. In particolare, verrà valutato se l’evoluzione della domanda in eccesso, le aspettative di inflazione, la crescita dei salari e il comportamento dei prezzi aziendali saranno coerenti con il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione. La Banca rimane risoluta nel suo impegno a ripristinare la stabilità dei prezzi per i canadesi.