Petrolio: quotazioni in aumento, WTI oltre gli 82 dollari al barile

In ascesa le quotazioni del petrolio. Il rialzo riguarda sia il petrolio greggio WTI, che raggiunge e supera il valore di 82 dollari al barile, sia il Brent, che fa segnare un incremento dello 0,99%.

Il WTI, l’indicatore di riferimento per i mercati americani, mostra un forte recupero. L’aumento percentuale registrato è dell’1,06%, con il prezzo che si assesta a 82,23 dollari al barile, segnando un’importante ripresa rispetto alle precedenti sessioni.

Anche il Brent, benchmark per i mercati europei, si unisce alla tendenza positiva. Il suo guadagno si avvicina all’1%, con una quotazione di 85,75 dollari al barile. Un segnale positivo per l’andamento dei mercati petroliferi in apertura di giornata.