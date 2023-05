Petrolio, ministro saudita: speculatori state attenti

Il ministro del petrolio saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha detto agli speculatori del mercato di “stare attenti”, ribadendo l’avvertimento che potrebbero andare incontro a sofferenze in futuro.

“Gli speculatori, come in ogni mercato, sono lì per restare. Continuo ad avvertire che si faranno male. Lo hanno fatto in aprile. Non devo mostrare le mie carte, non sono un giocatore di poker (…) ma direi loro di stare attenti”, ha detto al Qatar Economic Forum.