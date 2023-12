Petrolio: focus prezzi WTI e Brent dopo annuncio tagli Opec+

Focus sui prezzi del petrolio dopo l’annuncio dell’Opec+, l’organizzazione che comprende i paesi Opec come l’Arabia Saudita e non Opec, come la Russia, e che produce più del 40% dell’output globale del petrolio.

L’Opec+ ha annunciato ieri di aver deciso tagli volontari all’offerta di petrolio per circa 2,2 milioni di barili al giorno, per il primo trimestre del 2024.

Almeno 1,3 milioni di quei tagli, tuttavia, rifletteranno l’estensione di quei tagli volontari che l’Arabia Saudita e la Russia avevano già lanciato nei mesi precedenti.

Il contratto WTI scambiato a New York cede lo 0,13%, a $75,86 al barile, mentre il Brent arretra dello 0,31%, a $80,26 al barile.