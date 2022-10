Pernod Ricard: fatturato sopra le attese. Trimestrale attesa in rialzo anche per Campari (analisti)

Pernod Ricard ha riportato oggi il fatturato (Luglio-Settembre) sopra le attese, a 3.308 milioni contro 3.190 milioni del consensus, in crescita dell’11% su base annua grazie a tutte e tre le regions, America, Asia ed Europa.

Il read across per Campari, sostiene Equita, è principalmente su Europa e US, se pur con un mix di prodotto diverso (data la forte esposizione agli aperitivi specifica di Campari al 30% del fatturato) e dinamiche di consegne non necessariamente allineate. Anche per Campari comunque gli analisti della Sim si aspettano un terzo trimestre ancora piuttosto forte, con fatturato a +16% organico ancora sostenuto dalla forte domanda nell’on-trade, in particolare per gli aperitivi, e da impatto pieno degli aumenti prezzo partiti nel secondo trimestre. In termini di EBIT gli esperti stimano organico +15% YoY (+48% sul pre-covid), in leggero peggioramento da +50 bps del secondo trimestre. I risutlati di Campari sono comunque attesi il 27 ottobre.