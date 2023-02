Pepsi batte le attese: utili e ricavi in crescita grazie all’aumento dei prezzi di snack e bevande

PepsiCo ha registrato utili e ricavi trimestrali che hanno battuto le aspettative degli analisti, grazie all’aumento dei prezzi di snack e bevande.

Le azioni della società sono salite di oltre l’1% nel premarket. Nel dettaglio la società ha ottenuto un Utile per azione a 1,67 dollari rettificati contro 1,65 dollari attesi da Wall Street, in base a un sondaggio condotto da Refinitiv tra gli analisti. I ricavi segnano 28 miliardi di dollari contro i 26,84 miliardi di dollari previsti.

Il colosso del cibo e delle bevande ha registrato un utile netto nel quarto trimestre di 518 milioni di dollari, pari a 37 centesimi per azione, in calo rispetto agli 1,32 miliardi di dollari, o 95 centesimi per azione, dell’anno precedente. Le vendite nette sono aumentate del 10,9% a 28 miliardi di dollari.

Per il 2023, Pepsi prevede un aumento del 6% del fatturato organico e una crescita dell’8% dell’utile per azione a valuta costante.