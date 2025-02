Peloton Interactive: guidance 2025 positiva e fine delle controversie legali, benzina per un nuovo rally?

Peloton Interactive ritorna sotto i riflettori dopo una cavalcata sul Nasdaq che ha registrato oltre il +120% negli ultimi 12 mesi. A seguito dei rumors di una possibile acquisizione dell’azienda da parte di Apple che hanno risvegliato in un primo momento l’interesse degli addetti ai lavori, Peloton ha conseguito dei risultati economico-finanziari interessanti nel corso dell’anno che ne hanno valso l’upgrade a buy da parte di diversi operatori. A condire l’outlook positivo anche la risoluzione di alcune controversie legali, tra cui una causa sui brevetti. Il titolo della società di attrezzature sportive e media freme e potrebbe dare un’ulteriore accelerata, di seguito l’analisi del grafico.

Trimestrale positiva con miglioramento dell’outlook

Dopo la recente pubblicazione dei risultati del trimestre Q2 2025, Peloton continua a testare nuovi livelli di massimo relativo sul titolo quotato al Nasdaq. I dati pubblicati evidenziano infatti una performance superiore alle attese su metriche chiave come ricavi, margini e flusso di cassa. Tuttavia, la società continua a navigare in un contesto complesso, caratterizzato da sfide nella crescita degli abbonati e da un contesto competitivo in evoluzione.

Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, Peloton ha registrato ricavi per $ 673,9 milioni, in calo del -9% rispetto all’anno precedente ma in crescita del +15% su base trimestrale e del +3,25% rispetto alle attese. Il segmento delle sottoscrizioni, che rappresenta il 62% del fatturato, ha generato $ 420,6 milioni, -1% anno su anno. Il comparto hardware ha invece realizzato $ 253,4 milioni segnando una diminuzione del -21% sul confronto a dodici, a causa di minori vendite dei prodotti Tread e Tread+ sebbene sopra le aspettative.

Sul fronte della redditività, il margine lordo complessivo è migliorato al 47,2% (+700 punti base anno su anno), grazie al miglioramento della marginalità dei prodotti interattivi ed alla riduzione delle spese operative del 25%. Questo ha permesso di migliorare anche la posizione finanziaria netta, riducendo il debito netto del 30% e generando $ 106 milioni di free cash flow. L’Ebitda adjusted è stato positivo per $ 58,4 milioni, in netto miglioramento rispetto alla perdita di $ 81,7 milioni dell’anno precedente.

La società ha alzato le previsioni per l’anno fiscale 2025, portando la guidance di Ebitda adjusted a $ 300-350 milioni. Strategia che dovrà essere affrontata puntando ad un miglioramento sul numero di abbonati visto il pesante caso del 2024 che ha visto diminuire gli utenti di 2,88 milioni (-4% anno su anno).

Fine alle controversie legali e upgrade sul titolo

Peloton, in scia al recente rally dei prezzi che ha accompagnato il titolo nel corso del 2024, ha recentemente ricevuto un upgrade a Buy da parte di un analista di Argus Research. Il miglioramento del precedente rating Hold arriva a seguito della risoluzione di alcune controversie legali, tra cui una causa sui brevetti che ha ridotto i rischi legali per l’azienda. Inoltre, il superamento di problemi legati a richiami di prodotti ha contribuito a migliorare la percezione del brand e potrebbe rappresentare un nuovo driver per attirare nuovi consumatori ed utenti. Con l’ombra di una potenziale acquisizione di Apple che permane nell’aria, l’azienda tecnologica del fitness sembra destinata ad un futuro più roseo.

Outlook grafico del titolo Peloton

Un 2024 all’insegna della volatilità che ha portato il titolo di Peloton quotato al Nasdaq prima a toccare i minimi assoluti a inizio maggio e successivamente ad invertire il trend. L’anno nuovo è cominciato in scia al precedente con una performance che al momento dice +9,4% con il titolo che sfiora ad oggi i massimi relativi raggiunti a fine 2024.

Spunti grafici numerosi e di particolare interesse per un titolo che dai minimi storici di inizio maggio è cresciuto di circa il 250%. Un rally che ha avuto modo di svilupparsi grazie a nuovi risultati economico-finanziari soddisfacenti per gli investitori ma che anche da un punto di vista grafico hanno sviluppato alcuni pattern che era importante monitorare. In primo luogo, si segnala la rottura della trendline (in arancione) ribassista di lungo periodo che ha certificato la presenza di un doppio minimo, importante pattern di inversione rialzista. Il primo target della figura è stato rapidamente raggiunto toccando l’area di $ 6,70 e sviluppando nel mentre nuove fasi di accumulazione, tipiche di un rinnovato entusiasmo da parte degli investitori.

I vari breakout hanno trovato conferme via via superiori alle diverse resistenze statiche (in azzurro) giungendo all’ultima fase correttiva in flag rialzista, recentemente violata. Si noti come la rottura sia stata accompagnata da un importante crescita nei volumi di negoziazione, segnale che testimonia il rinnovato interesse dei compratori. Un’indicazione analoga giunge anche sul fronte del grafico dell’RSI a 14 periodi dove è avvenuta la duplice rottura delle resistenze dinamiche (in verde) a conferma di uno sprint degli acquirenti, portato l’oscillatore nei pressi dell’area di iper-comprato.

Lo scenario bullish delineato troverà la sua raisons d’être una volta ricevuta una conferma sulla successiva resistenza statica superiore, sopra al livello di $ 10,40. Oltrepassato questo scoglio il target price dovrebbe raggiungersi in area $ 18, registrando una crescita di circa l’85% rispetto ai livelli attuali.

Sulle prospettive interessanti per questo titolo si suggerisce comunque di mantenere monitorato il comportamento in concomitanza delle principali aree chiave, ricordando che solo il mercato ha sempre ragione.