Pasta, prezzi alle stelle. Ministro Urso convoca Commissione

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha dato il via alla convocazione della Commissione di allerta rapida, incaricando il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. L’obiettivo è analizzare l’aumento del 17,5% nel prezzo della pasta registrato nel mese di marzo rispetto all’anno precedente, in un contesto in cui il costo della materia prima è diminuito.

La prima riunione della Commissione, creata con il Decreto trasparenza convertito in legge dal Parlamento il 10 marzo, è fissata per il prossimo 11 maggio alle 14.30 a Palazzo Piacentini. Durante l’incontro si esamineranno le dinamiche variabili dei costi dell’energia e degli altri fattori di produzione che potrebbero aver influenzato l’aumento del prezzo della pasta.