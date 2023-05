TIM accelera in Borsa: titolo sale di oltre il 3% a Piazza Affari

Giornata da incorniciare per Telecom Italia, che registra un incremento del 3,70% grazie all’attesa di novità riguardo la partita per la rete Netco. Questa situazione influisce positivamente sul valore delle azioni dell’azienda, attirando l’attenzione degli investitori.

Il board del gruppo di telecomunicazioni, riunitosi ieri, ha deciso di concedere ulteriore tempo, fino al 9 giugno, per la presentazione di offerte migliorative per la rete Netco. Tale decisione è stata presa in considerazione della disponibilità di uno degli offerenti a migliorare la propria proposta.

Il fondo Kkr aveva già manifestato la propria apertura al dialogo e si attendono quindi le prossime mosse da parte di CDP e Macquarie, oltre al parere del Governo. Tutte queste componenti giocheranno un ruolo fondamentale nel determinare il futuro della rete Netco e, di conseguenza, dell’intero settore delle telecomunicazioni in Italia.