Partenza sprint per i principali indici europei. Ftse Mib sopra 22.800 punti, scende lo spread

Avvio delle contrattazioni in territorio positivo per la maggior parte degli indici europei nell’ultima seduta di contrattazione settimanale. L’indice EuroStoxx5o si trova al momento a quota 3.620 punti in rialzo dello 0,78%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova sopra i 22.800 punti in rialzo dello 0,5%. Bene anche il Dax30 tedesco (+0,48) e l’Ibex 35 (+0,15%).

Per concludere lo spread btp/bund si trova al momento in calo del 5,5% a 216 punti base.