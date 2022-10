Partenza positiva in Europa dopo i cali di ieri. Ftse Mib a 21.428 punti

Avvio positivo in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che si trovano in territorio positivo. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.450 punti con un rialzo dello 0,53%, mentre il nostro indice Ftse Mib si trova al momento a quota 21.500 punti in rialzo dello 0,44%. Positività anche in Germania con l’indice Dax 30 che si trova in rialzo dello 0,69%, ma anche in spagna dove l’Ibex 35 avvia le contrattazioni in aumento dello 0,22% rispetto alla chiusura di ieri.

Per concludere lo spread Btp/Bund si trova a quota 245 punti base in aumento dello 0,82%.