Partenza positiva a Piazza Affari, Saipem in controtendenza

Rimbalzo in avvio per le borse europee, dopo i cali della scorsa ottava. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dell’1,15% in area 27.300 punti, con acquisti soprattutto su Unicredit (+2,7%), Finecobank (+2,2%) e Tenaris (+2,1%). In calo soltanto Saipem (-3,4%).

Nel comparto obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 186 punti base con il rendimento del decennale italiano in calo al 4,3%. Sul Forex, il cambio euro/dollaro rimane poco mosso a 1,055 mentre fra le materie prime il petrolio è stazionario, con il Brent poco sotto quota 83 dollari al barile.

L’ultima settimana si è chiusa in territorio negativo per l’azionario, frenato venerdì anche dai dati statunitensi peggiori delle attese sul core Pce, la misura preferita dalla Fed per valutare l’inflazione, che hanno rafforzato la tesi di un’ulteriore stretta monetaria da parte della banca centrale. Ora gli operatori prezzano un picco dei tassi al 5,4% quest’anno, rispetto alle stime sotto il 5% di un mese fa.

Dall’agenda macroeconomica sono in programma oggi i numeri sulla fiducia in Italia e nell’eurozona, mentre negli Usa escono i dati sui beni durevoli.