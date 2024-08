Partenza positiva a Piazza Affari

Le borse europee aprono poco sopra la parità, dopo la sessione di consolidamento dei listini asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia in modesto rialzo (+0,35%) in area 33.700 punti, con Enel (+1,3%), Telecom Italia (+1,2%) e Nexi (+1,1%) in evidenza.

Pochi spunti dall’agenda macro odierna, dopo i dati sul Pil della Germania che confermano una contrazione congiunturale dello 0,1% nel secondo trimestre. In arrivo oggi anche i dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi, ma l’attenzione è rivolta soprattutto agli appuntamenti dei prossimi giorni.

Domani a mercati chiusi verrà diffusa la trimestrale di Nvidia, chiamata a confermare le prospettive di crescita legate all’intelligenza artificiale e a ravvivare il settore tecnologico. Venerdì sono in programma i dati sull’inflazione dell’eurozona e il Pce core Usa, preceduti giovedì dai prezzi al consumo tedeschi.

Sul fronte delle banche centrali, oggi interverranno i membri della Bce Knot e Nagel mentre gli investitori si interrogano sull’entità dei tagli dei tassi della Fed, dopo le parole di Powell a Jackson Hole.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 136 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,62% e il benchmark tedesco al 2,26%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scambia sopra gli 80 dollari al barile mentre l’oro si attesta a 2.516 dollari l’oncia, dopo aver aggiornato ieri i massimi storici.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si conferma a 1,117 mentre il dollaro/yen si rafforza a 144,8.