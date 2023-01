Partenza incerta per Piazza Affari, in evidenza Cnh con Buy Berenberg

Avvio poco mosso per Milano e le altre borse europee, dopo la chiusura positiva di Wall Street e la seduta incolore di Tokyo. Ancora chiuse le piazze della Cina continentale per le festività del Capodanno lunare.

Il Ftse Mib viaggia poco sotto la parità (-0,06%) in area 26.200 punti. Acquisti su Cnh (+2,1%), su cui Berenberg ha avviato la copertura con rating Buy, affermando che le prospettive per la domanda sono solide e che l’azienda è ben posizionata per capitalizzare le tendenze post-Covid. Bene anche Buzzi Unicem (+1,7%) e Tenaris (+1%), mentre arretra Tim (-1,1%) e scattano parziali realizzi su Stm (-0,9%).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia lievemente a 182 punti base, con il rendimento del decennale italiano risalito al 4,07%.

Euro/dollaro in area 1,087 mentre il petrolio scambia poco mosso con il Brent leggermente al di sopra degli 87 dollari al barile.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sopra le attese sull’inflazione di Tokyo, ai massimi dal 1981, che mettono pressione alla BoJ per abbandonare la sua politica monetaria accomodante. In programma oggi i report americani su reddito e consumi personali e l’indice dell’Università del Michigan sul sentiment.