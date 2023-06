Partenza fiacca a Piazza Affari

Avvio in ordine sparso per le borse europee, con Piazza affari poco sotto la parità. Il Ftse Mib scambia in ribasso dello 0,3% a 26.960 punti, con moderati acquisti su Banca Generali (+0,9%) e Mps (+0,8%) mentre arretrano Pirelli (-1,2%), Tenaris (-1%) e Interpump (-1%).

Il sentiment degli investitori rimane prudente, in vista delle riunioni delle banche centrali. Fed e Bce si riuniranno la prossima settimana, mentre oggi è attesa la decisione sui tassi dell’istituto canadese.

Ieri Wall Street ha chiuso poco mossa con il Nasdaq Composite sui massimi del 2023 e l’S&P 500 al top da agosto 2022. I principali listini asiatici hanno registrato performance miste dopo i dati sulla bilancia commerciale cinese che hanno deluse le attese, con le esportazioni in calo del 7,5%. Nonostante il rimbalzo, ha mancato le attese ad aprile anche la produzione industriale tedesca (+0,3% su base mensile).

A migliorare il clima, contribuisce la notizia di possibili stimoli all’economia cinese da parte dell’autorità, attraverso la richiesta alle banche di abbassare i tassi sui depositi. Sviluppi positivi anche sul fronte geopolitico, con il Segretario di Stato americano Antony Blinken che prevede di visitare la Cina nelle prossime settimane

In programma oggi i dati sul commercio e sulle scorte di petrolio negli Usa, mentre in Italia usciranno i numeri sulle vendite al dettaglio di aprile.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 179 bp, con il rendimento del decennale italiano al 4,15%. Tra le materie prime, il petrolio (Brent) ritraccia sotto i 76 dollari al barile mentre fra le valute l’euro/dollaro si mantiene sotto quota 1,07.