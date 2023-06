Autogrill: Dufry al 94,5% del capitale, verso delisting

Sono stati resi noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Dufry sulle azioni ordinarie di Autogrill.

Al termine del periodo di riapertura dei termini, l’Offerente detiene 363.873.582 azioni, rappresentanti il 94,5044% del capitale sociale di Autogrill.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all’offerta durante la riapertura dei termini è pari a 0,1583 ordinarie Dufry di nuova emissione (ammesse alle negoziazioni sul mercato Six Swiss Exchange) o, in alternativa, pari a 6,33 euro per ogni azione Autogrill portata in adesione all’offerta.

Dufry non ripristinerà il flottante e adempirà all’obbligo di acquisto delle azioni residue per procedere al delisting da Piazza Affari.