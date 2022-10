Microsoft: utili e fatturato III trimestre meglio attese, ma la guidance delude. Titolo -7%

La Big Tech americana Microsoft ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell’anno con utili e un fatturato migliori delle stime; tuttavia, il fatturato della divisione cloud ha deluso le attese, così come è stata deludente la guidance fornita dal colosso.

Reazione negativa del titolo, sceso del 7% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.

In particolare, l’utile per azione si è attestato a $2,35, meglio dei $2,30 per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $50,12 miliardi, meglio dei $49,61 miliardi previsti.

Ma, riguardo alla guidance, Microsoft ha reso noto di stimare per il suo secondo trimestre fiscale (quarto trimestre), un fatturato compreso tra $52,35 miliardi e $53,35 miliardi, in rialzo del 2% prendendo in considerazione la metà del range atteso. Gli analisti avevano previsto invece un fatturato di $56,05 miliardi. Inoltre il margine lordo di Microsoft si è attestato nel terzo trimestre (primo trimestre fiscale) al 69.2%, deludendo l’outlook di StreetAccount, pari al 69,8%.