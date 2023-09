Partenza col freno a mano a Piazza Affari, oggi inflazione Usa

Partenza debole per gli indici azionari in Europa. A Piazza Affari, il Ftse Mib arretra dello 0,4% in area 28.460 punti. In rialzo Bper (+1%), lievi guadagni per per Intesa (+0,2%) e Banco Bpm (+0,15%) mentre viaggiano in calo Cnh (-1,8%), Amplifon (-1,1%) e Nexi (-1,1%).

Oggi riflettori puntati sull’inflazione statunitense, mentre cresce l’attesa per la riunione Bce di domani.

Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene in area 1,073 mentre il dollaro/yen resta sopra quota 147. Tra le materie prime il petrolio (Brent) tiene oltre i 92 dollari al barile.

Sull’obbligazionario europeo, spread Btp-Bund in lieve rialzo a 177 punti base, con il decennale italiano in risalita al 4,43%.