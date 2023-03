Pagamento digitali: Banco Desio e Nexi rinnovano partnership per ulteriori cinque anni

Banco Desio e della Brianza S.p.A annuncia di aver rinnovato per ulteriori cinque anni l’accordo strategico con Nexi sul fronte dei pagamenti digitali. In base alla consolidata partnership, si legge nella nota, Banco di Desio e della Brianza metterà a disposizione dei propri clienti le carte di credito, di debito e prepagate di Nexi e offrirà alle imprese il servizio di Digital Corporate Banking della PayTech.

Si tratta di un accordo che consentirà a Banco Desio di essere ulteriormente supportato da Nexi nell’implementazione digitale della propria offerta commerciale che, a seguito della recente operazione di acquisizione di ulteriori 48 filiali, in particolare in Liguria, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, si rivolgerà ad un numero di clienti sempre maggiore distribuiti su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 280 filiali. Insieme le due aziende continueranno a condividere il percorso per lo sviluppo e la commercializzazione delle migliori soluzioni di pagamento integrate disponibili sul mercato, garantite dalla piattaforma tecnologica della PayTech leader in Europa: un percorso comune iniziato da molti anni e grazie al quale, ad oggi, si contano circa 124.000 carte di credito, 100.000 di debito e 25.000 prepagate a marchio Nexi emesse da Banco Desio.