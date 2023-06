PacWest Bancorp cede portafoglio prestiti da $5,7 mld

PacWest Bancorp ha concluso la prima fase della vendita di un portafoglio di prestiti del valore di $5,7 miliardi all’azienda di investimenti immobiliari Kennedy Wilson Holdings.

La mossa fa parte degli sforzi della banca regionale statunitense per rafforzare la sua liquidità.

PacWest sta adottando misure per rafforzare le proprie finanze dopo che alcuni prelievi sui depositi hanno colpito diversi istituti di credito regionali all’inizio di quest’anno, causando il crollo di tre banche con sede in California e una a New York. Le azioni di PacWest sono precipitate del 60% quest’anno a causa della situazione.