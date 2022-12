OVS: procede il Buyback con l’acquisto di nuove 160.539 azioni. Raggiunto il 4,57% del capitale sociale

Nella giornata di oggi OVS ha comunicato che nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2022 e il 06 dicembre 2022 ha acquistato sull’Euronext Milan n. 160.539 di azioni ordinarie (pari allo 0,055% del capitale sociale) e al prezzo unitario medio di euro 2,3101.

A seguito delle operazioni finora effettuate, OVS detiene n. 13.294.428 azioni proprie pari al 4,5697% del capitale sociale.

Tali operazioni, per un controvalore complessivo di euro 370.865,55, sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 31 maggio e in prosecuzione dell’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie già avviato in data 2 febbraio 2022.

Intanto, a Milano il titolo OVS si muove al momento in rialzo dello 0,26% trovandosi così a quota 2,34 euro ad azione.