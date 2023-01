Ossiam amplia la propria gamma di strategie Shiller con un nuovo ETF sulle azioni globali

Ossiam, affiliata di Natixis Investment Managers, lancia l’Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value. Il nuovo ETF è quotato su cinque Borse in Europa: Xetra, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Borsa Italiana ed Euronext Paris.

Il fondo ha l’obiettivo di conseguire i ritorni totali netti di una selezione di azioni dei mercati sviluppati, principalmente società a grande e media capitalizzazione che fanno parte dell’indice Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR. L’indice è costruito sulla base del rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo (CAPE), sviluppato dal professor Robert Shiller.

Il lancio segue il track record di successo degli ETF azionari omologhi con focus su Stati Uniti ed Europa. La gamma delle strategie Shiller di Ossiam ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro di asset in gestione a dicembre 2022. La capacità della strategia di rotazione all’interno e all’esterno dei settori ne ha storicamente migliorato la performance.

L’ETF è una SICAV lussemburghese, regolamentata dalla CSSF, a replica sintetica. Ha un total expense ratio (TER) dello 0,65% ed è disponibile in due classi ad accumulazione denominate in EUR e USD.

I commenti dei top manager

Bruno Poulin, CEO di Ossiam, affiliata di Natixis IM, ha commentato: “Con il lancio del nostro ultimo Ossiam Shiller Barclays, abbiamo intenzione di offrire agli investitori globali i vantaggi di una metodologia unica e solida per sfruttare la rotazione dei settori azionari globali attraverso un’unica soluzione”.

Benedict Redmond, QIS structuring di Barclays, ha aggiunto: “Barclays è lieta di ampliare la propria partnership con Ossiam, sviluppando ulteriormente la gamma di fondi basati sugli indici Shiller CAPE. Nel corso della nostra collaborazione con Ossiam a partire dal 2014, molti dei nostri clienti a livello globale hanno scelto di investire nelle strategie Ossiam Shiller Barclays CAPE”.