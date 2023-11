Osservatorio Findomestic: il 37% degli italiani risparmia, la maggioranza per spese straordinarie

L’attuale panorama economico italiano rivela che soltanto il 37% della popolazione riesce a risparmiare una parte delle proprie entrate mensili, come evidenziato dall’ultimo Osservatorio di Findomestic, del Gruppo Bnp Paribas. Questa percentuale rappresenta una media dell’8%, che però viene utilizzata nel 32% dei casi per le spese straordinarie, un dato significativo.

Il risparmio non è un’opzione per il 55% degli intervistati, che ammettono di non riuscire a mettere da parte nulla delle loro retribuzioni, mentre il 7% non fornisce una risposta definita. Coloro che riescono a risparmiare, nel 45% dei casi, lo fanno pianificando in anticipo, ma la maggioranza, il 55%, si limita a risparmiare ciò che rimane dopo aver sostenuto le spese mensili, senza calcoli preventivi.

Gli italiani che riescono a risparmiare, mostrano diverse strategie di gestione dei loro risparmi. Il 35% investe in BOT, obbligazioni, libretti remunerati, azioni o altri prodotti finanziari. Il 18% preferisce tenere i propri risparmi sul conto corrente. Interessante notare che oltre il 20% degli intervistati, utilizza i soldi risparmiati dalle spese fisse per godersi viaggi e vacanze, riflettendo un desiderio di vivere esperienze piuttosto che accumulare ricchezza.