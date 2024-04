Oro, i prezzi restano a livelli record nonostante le nuove tensioni geopolitiche

I prezzi dell’oro non mostrano segni di rallentamento e mantengono livelli record all’inizio della sessione dei mercati finanziari europei. Il contratto spot dell’oro si posiziona poco distante dal massimo raggiunto il giorno precedente, attestandosi a 2.265 dollari per oncia, mentre il contratto future per il mese di giugno registra un incremento dello 0,8% toccando i 2275 dollari per oncia.

Alla base di questo rialzo dei prezzi ci sono le recenti tensioni geopolitiche. Gli attacchi condotti da Israele contro edifici diplomatici iraniani situati in Siria, insieme alle incertezze riguardanti i tempi di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed), contribuiscono a mantenere alto l’interesse per l’oro come investimento sicuro in tempi di incertezza.