Openjobmetis: ricavi a 380 milioni di euro nel primo semestre

Openjobmetis, una nota agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha recentemente divulgato i suoi risultati finanziari per il primo semestre del 2023. Le cifre mostrano un ricavo totale di 380 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore rispetto ai 388,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2022.

Oltre ai dati sui ricavi, l’agenzia ha anche comunicato il suo EBITDA per il periodo in questione. Il risultato è di 14 milioni di euro, in calo rispetto ai 16,2 milioni di euro del primo semestre del 2022. L’utile netto di periodo, invece, si è attestato a 6,1 milioni di euro, in confronto agli 8,3 milioni di euro dell’anno precedente.

Infine, Openjobmetis ha rivelato che la sua Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 è negativa per 19,4 milioni di euro. Questo dato è significativamente migliore rispetto al saldo negativo di 26,2 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2022. Questi dati riflettono l’andamento finanziario di Openjobmetis nel primo semestre del 2023.