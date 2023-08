Istat: economia mondiale in crescita, Italia sotto la media Ue

La crescita dell’economia mondiale sta rallentando con performance eterogenee tra aree geografiche e settori. L’inflazione è in decelerazione in quasi tutti i paesi, con un percorso più graduale per la componente di fondo dell’indice.

Così sostiene l’Istat secondo cui nel secondo trimestre, l’economia italiana ha registrato un risultato inferiore agli altri princi-pali partner europei. Il Pil è diminuito dello 0,3% in termini congiunturali, portando la varia-zione acquisita per il 2023 a 0,8%.