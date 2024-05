OpenAI, il co-fondatore Ilya Sutskever si dimette per motivi personali

Ilya Sutskever, uno dei fondatori e chief scientist officer di OpenAI, ha annunciato le sue dimissioni per ragioni personali. La notizia è stata comunicata attraverso un post su X, dove Sutskever ha rivelato di essere impegnato in un nuovo progetto.

La partenza di Sutskever rappresenta una perdita significativa per la startup di ChatGpt, essendo stato un membro chiave del consiglio di amministrazione. A novembre 2023, Sutskever aveva votato per la rimozione di Sam Altman, amministratore delegato e cofondatore di OpenAI, decisione che fu poi revocata con un rimpasto del board che ha visto il reintegro di Altman. In quel frangente, un altro cofondatore, Greg Brockman, si era dimesso in segno di protesta. Successivamente, Sutskever ha espresso rammarico per il suo voto favorevole all’estromissione di Altman.

“Ilya e OpenAI stanno per separarsi. Questo mi rattrista molto. Ilya è una delle più grandi menti della nostra generazione, una luce guida nel nostro campo e un caro amico. La sua genialità e la sua visione sono ben note. Il suo calore e la sua compassione sono meno noti, ma non meno importanti”, ha commentato Altman dopo la notizia, aggiungendo che “OpenAI non sarebbe ciò che è senza di lui”.